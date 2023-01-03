英國罷工工潮愈演愈烈，嚴重損害當地經濟。令事情更壞是，英國《泰晤士報》報道指，為降財政壓力，英政府計劃把企業能源的補貼減半。換言之，英國企業不單要面對工資上漲及英倫銀行的不斷加息壓力，也要面對高能源價

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