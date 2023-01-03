日圓破130屬時間問題 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 日本經濟弱最無能力加息。聯儲局加息步伐雖放慢，但仍在加息中。在息差因素下料短期日圓難上破130兌1美元阻力。從日央行在137兌1美元水平的積極撑日圓行動中所見，日圓要重返137或更低水平似不容易。待好 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 歐元短暫易跌難升 今日 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 你可能感興趣 日圓 走強機率料大於下跌 今日 01:00 日圓 走強機率料大於下跌 歐元短暫易跌難升 今日 01:00 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 最新專欄文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 加元徘徊1.33至1.37美元 今日 加元徘徊1.33至1.37美元 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 中國 經濟 美國 英國 指數 銀行 通脹 日本 外滙 樓價