日圓破130屬時間問題

日本經濟弱最無能力加息。聯儲局加息步伐雖放慢，但仍在加息中。在息差因素下料短期日圓難上破130兌1美元阻力。從日央行在137兌1美元水平的積極撑日圓行動中所見，日圓要重返137或更低水平似不容易。待好

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