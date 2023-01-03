澳元支持位65.5美仙 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 市場估計澳洲息率2023年或於4厘見頂，相反聯儲局息率或攀至5.1厘才見頂。論息率澳元確不吸引。但除息率，更重要左右澳元滙價因素是中澳關係。從12月澳洲外長訪北京所見，雙方關係明顯改善，料這有利澳元前 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 歐元短暫易跌難升 今日 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 你可能感興趣 日圓 走強機率料大於下跌 今日 01:00 日圓 走強機率料大於下跌 歐元短暫易跌難升 今日 01:00 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 最新專欄文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 加元徘徊1.33至1.37美元 今日 加元徘徊1.33至1.37美元 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 中國 經濟 美國 英國 指數 銀行 通脹 日本 外滙 樓價