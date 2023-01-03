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澳元支持位65.5美仙

財金專欄 2023/01/03

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市場估計澳洲息率2023年或於4厘見頂，相反聯儲局息率或攀至5.1厘才見頂。論息率澳元確不吸引。但除息率，更重要左右澳元滙價因素是中澳關係。從12月澳洲外長訪北京所見，雙方關係明顯改善，料這有利澳元前

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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