澳元支持位65.5美仙

市場估計澳洲息率2023年或於4厘見頂，相反聯儲局息率或攀至5.1厘才見頂。論息率澳元確不吸引。但除息率，更重要左右澳元滙價因素是中澳關係。從12月澳洲外長訪北京所見，雙方關係明顯改善，料這有利澳元前

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