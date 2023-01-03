自踏入11月新西蘭經濟便開始轉弱，如11月平均樓價按年跌12.4%及12月ANZ消費者信心指數跌至18年來最低水平等。而按利率期貨價格變化顯示，市場隨即降低紐央行2023年加息預期，從最初估加息至

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