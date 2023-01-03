加元徘徊1.33至1.37美元

紐約期油重返靠近80美元水平確為加元帶來不少支持。而隨中國快通關，內地旅客出遊料對短期油價以至加元滙價屬利好因素。惟擔心經歷聯儲局大幅加息下對美國經濟會否帶來負面影響。加拿大經濟最依賴美國，如美國經濟

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入