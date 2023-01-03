日圓 走強機率料大於下跌 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 聯儲局放慢加息，日央行積極撑日圓均屬利好日圓前景因素。 暫料日圓大致上於130至135兌1美元水平間徘徊。由於中國快通脹，屆時或將有着大量內地旅客湧到東南亞以至日本，料日圓同可受惠並偏向130水平邊緣進 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元短暫易跌難升 今日 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 你可能感興趣 歐元短暫易跌難升 今日 01:00 歐元短暫易跌難升 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 日圓破130屬時間問題 今日 01:00 日圓破130屬時間問題 最新專欄文章 加元徘徊1.33至1.37美元 今日 加元徘徊1.33至1.37美元 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 中國 經濟 美國 英國 指數 銀行 通脹 日本 外滙 樓價