日圓 走強機率料大於下跌

聯儲局放慢加息，日央行積極撑日圓均屬利好日圓前景因素。

暫料日圓大致上於130至135兌1美元水平間徘徊。由於中國快通脹，屆時或將有着大量內地旅客湧到東南亞以至日本，料日圓同可受惠並偏向130水平邊緣進

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