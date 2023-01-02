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2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰

國際 22:14 2023/01/02

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隨著新冠肺炎疫情步入尾聲，在現時可以見到的全球大事中，今年關鍵全在俄烏戰爭能否結束，或退一步說何時終戰，甚至足以影響未來幾年全球經濟、政治、外交及民生發展。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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