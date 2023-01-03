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啟德、元朗 新盤供應集中地

地產 14:00 2023/01/03

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啟德跑道區(資料圖片)

中港通關，樓市迎來復甦曙光，發展商自然欲從中分一杯羹，加快新一年賣樓及吸金步伐。惟部分地區供應多，競爭白熱化，發展商推盤定價將繼續備受考驗。

  • 啟德、元朗兩區今年17項目可登場
  • 8個跑道區新盤蓄勢待發，共10,573伙
  • 元朗今年3,951伙可推，主打中小型戶

大量新盤捲土重來部署今年推售，預示今年新盤競爭勢加劇，尤其啟德及元朗兩區，年內預計有17個全新項目可登場，提供14,524伙，相當全港全新盤供應逾3分1，可謂是今年新盤大軍壓境的縮影。

其中，啟德將有9個潛在全新盤，涉及10,573個單位，當中多達8個位於跑道區，由於整體賣點及戶型相近，競爭在所難免。此外，區內已有4個已獲批預售樓花同意書，涉及伙數5,039伙，佔全區供應近半，意味短期已有大量蓄勢待售，發展商在定價上難免有着競爭考量，形成開價壓力。

事實上，面對啟德海量供應，早前已有區內新盤率先增折扣優惠吸客，來自去年9月推售的MIAMI QUAY I，發展商為選用建築期計劃的買家，在限定時間內購入單位，增加額外1%售價折扣優惠。

至於元朗新一年亦有8個全新項目或會推出，伙數多達3,951伙，當中普遍項目主打中小型單位，例如泛海(00129)發展的洪水橋滙都1及2期，提供1,025伙，佔約7成屬2房單位，發展商如何在樓市大病初癒下，在銷情及定價上取平衡，將是新一年推盤挑戰。

啟德跑道區(資料圖片)

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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