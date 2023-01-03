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消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸

財金專欄 2023/01/03

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港府爭取1月8日起，與內地首階段通關。接近港府消息人士表示，初期的人數限制，只針對羅湖等陸路口岸，高鐵、飛機、船、金巴等，不設人數限額，但相關機構會因應其運力，決定班次數目。

高鐵飛機船金巴 「有數得計

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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