消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸

港府爭取1月8日起，與內地首階段通關。接近港府消息人士表示，初期的人數限制，只針對羅湖等陸路口岸，高鐵、飛機、船、金巴等，不設人數限額，但相關機構會因應其運力，決定班次數目。

高鐵飛機船金巴 「有數得計

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