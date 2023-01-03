消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 港府爭取1月8日起，與內地首階段通關。接近港府消息人士表示，初期的人數限制，只針對羅湖等陸路口岸，高鐵、飛機、船、金巴等，不設人數限額，但相關機構會因應其運力，決定班次數目。 高鐵飛機船金巴 「有數得計 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 黃元山掌特首政策組 料下周公布 2022/12/22 黃元山掌特首政策組 料下周公布 有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 2022/12/21 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 2022/12/20 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？ 2022/12/19 立會補選港區人大 有當選方程式？ 有政戲 - 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 2022/12/16 關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 政治 羅湖 深圳灣 香港 酒店 北京 上海 交通 深圳 航空