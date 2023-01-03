2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 隨着新冠疫情步入尾聲，現時可見到的全球大事中，今年關鍵全在俄烏戰爭能否結束，或退一步說何時終戰，甚至足以影響未來幾年全球經濟、政治、外交及民生發展。 如果俄羅斯去年2月沒有揮軍入侵烏克蘭，揭開這場二戰後 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/02 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 國金札記 - 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 2022/12/30 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 國金札記 - 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 2022/12/29 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/28 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 國金札記 - 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/23 日央變相加息 兩大鬆動原因 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 疫情 美國 美元 通脹 加息 貨幣政策 歐元