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2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰

財金專欄 2023/01/03

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隨着新冠疫情步入尾聲，現時可見到的全球大事中，今年關鍵全在俄烏戰爭能否結束，或退一步說何時終戰，甚至足以影響未來幾年全球經濟、政治、外交及民生發展。

如果俄羅斯去年2月沒有揮軍入侵烏克蘭，揭開這場二戰後

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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