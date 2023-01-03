野村陸挺：中國復甦力度不要高估

2023年中國經濟復甦幾乎是確定的事件。

最近各大年終論壇上呈現出了一股過於樂觀的情緒，甚至有專家已提出2023年增長7%-8%的願景，原因是中國潛在增長率在5.5%左右，考慮到2022年的低基數，增速或不足3%，如參照2020的2.2%和2021年的8.4%的GDP增速，2023年增速有望接近2021年。

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野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，現在反而需要適度降低2023年經濟復甦力度的預期：

疫情第一波大爆發將拖累2023年一季度經濟，之後餘波將可能壓制經濟反彈的力度；2023年中國出口將大幅放緩，而報復性消費和房地產投資回升的力度也可能低於預期。中國的潛在增速受疫情和其他因素影響，或已經低於5.5%。估計2023年GDP增速可能在5%左右，低於5%的概率還相當大。有別於其他國家疫後的情況，中國2023年通脹壓力不大，政策仍應保持適度寬鬆，穩定民間預期和加速對外開放是2023年經濟重啟的關鍵。

2022年的大部分時間內，雖然政府頻頻出手挽救經濟，甚至在11月初徹底扭轉了針對房地產行業融資的緊縮政策，無奈的是，嚴厲的封控已經讓經濟近乎窒息，地產銷售一蹶不振，出口也隨着發達國家貨幣政策的緊縮而一再下滑。今年中國GDP增速已無懸念降至3.0%以下，甚至接近2.5%，遠不及年初設定的增長目標。

及至12月初，中國防疫政策急劇調整。冬季病毒傳播速度較快，大規模感染已經在全國多地暴發，加上即將到來的春運，新冠病毒必然高速傳播至中小城市和農村，幾乎不留死角，中國將極速走向群體免疫。大城市雖然醫療條件較好，但老齡人口比例較高，小鎮農村缺醫少藥；民眾疫苗接種不夠，此前又因清零政策受到較好保護而缺乏抗體，因此整個社會都將面臨嚴重的衝擊。

對於2023年的經濟而言，在春季到來之前經歷第一波衝擊並完成初步的群體免疫，從春季開始恢復正常的經濟秩序，將疫情衝擊盡量壓縮在本來工業生產就處於淡季的元宵節之前，就能夠實現全年經濟的較快增長。加上過去兩個月中央政府在房地產融資政策方面的同向調整，幾乎可以確定經濟觸底反彈在即，2023年的GDP增速將顯著高於2022年。但仔細分析國內外形勢，經濟重啟不會一帆風順，2023年的復甦之路面臨四類阻力，即使2022年的基數很低，2023年GDP增速可能也只有5%左右。

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疫情風險仍是首位

新冠發展到奧密克戎，毒性確實大幅降低，但傳播力極高，有明顯的流感症狀，並非無症狀，對有基礎病的老人有一定的殺傷力。奧密克戎在別國破壞力較小，除了病毒本身毒性較低之外，還有兩個其他因素：

一是其民眾之前已經歷幾輪病毒，尤其是傳播力較高的德爾塔，所以很多人體內已經有些抗體，部分體弱年高的感染者已經離世；二是新型mRNA疫苗的推出和普及。

然而，這兩個因素在國內幾乎都不存在。按照官方資料，放開前中國新冠感染人數只佔總人口的0.12%，即使考慮到低報漏報，可能也不足1%，離群體免疫還有很長的距離。未來中國新冠感染率上升到50%以上是大概率事件，而且因為奧密克戎的高傳染性，在較短的時間內對人群有較大的衝擊，從而擠兌醫療系統，今年年初香港就是這個情形。

中國已經進入老齡化社會，70～79周歲老年人口8082萬人，80周歲及以上老年人口3580萬人，是一個龐大的群體。從包括日本、韓國、新加坡、台灣和香港等周邊經濟體的經歷來看，從初始病毒到奧密克戎，一個人群可能要被多次衝擊，所謂免疫屏障並不牢靠，因此中國在經歷這個冬天的第一輪全國性疫情暴發後，不排除在未來遭受第二和第三波衝擊。

從周邊經濟體在新冠大規模爆發時的經濟增長表現來看，不可過度樂觀。越南於2021年三季度在德爾塔病毒面前破防，當季同比GDP增速從二季度的6.6%暴跌至-6.0%。台灣地區在2021年二季度受到德爾塔衝擊時，GDP環比增速從前一個季度的2.9%下降到了-0.9%，而在2022年二季度遭受奧密克戎衝擊時，GDP環比增速從之前的1.6%下滑到當季的-1.8%。日本在2021年三季度德爾塔暴發時，GDP環比增速從前一季度的0.5%下降到當季的-0.6%；而在2022年三季度被奧密克戎第二次衝擊時，GDP環比增速從之前的1.1%下降到當季的-0.3%。

依照目前的情況來看，中國2023年一季度的GDP環比和同比增速都有可能出現負值。2023年元宵節（2月5日）是判斷中國經濟是否能夠及時復甦的關鍵節點，到時如果大量回鄉的農民工不能或不願及時回城，新冠對春季經濟的影響就會顯著上升。

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