  • 16°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

野村陸挺：中國復甦力度不要高估

財金猛人追蹤 07:00 2023/01/03

分享：

分享：

2023年中國經濟復甦幾乎是確定的事件。
最近各大年終論壇上呈現出了一股過於樂觀的情緒，甚至有專家已提出2023年增長7%-8%的願景，原因是中國潛在增長率在5.5%左右，考慮到2022年的低基數，增速或不足3%，如參照2020的2.2%和2021年的8.4%的GDP增速，2023年增速有望接近2021年。

    點擊圖片放大
    +2

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，現在反而需要適度降低2023年經濟復甦力度的預期：

疫情第一波大爆發將拖累2023年一季度經濟，之後餘波將可能壓制經濟反彈的力度；2023年中國出口將大幅放緩，而報復性消費和房地產投資回升的力度也可能低於預期。中國的潛在增速受疫情和其他因素影響，或已經低於5.5%。估計2023年GDP增速可能在5%左右，低於5%的概率還相當大。有別於其他國家疫後的情況，中國2023年通脹壓力不大，政策仍應保持適度寬鬆，穩定民間預期和加速對外開放是2023年經濟重啟的關鍵。

2022年的大部分時間內，雖然政府頻頻出手挽救經濟，甚至在11月初徹底扭轉了針對房地產行業融資的緊縮政策，無奈的是，嚴厲的封控已經讓經濟近乎窒息，地產銷售一蹶不振，出口也隨着發達國家貨幣政策的緊縮而一再下滑。今年中國GDP增速已無懸念降至3.0%以下，甚至接近2.5%，遠不及年初設定的增長目標。
及至12月初，中國防疫政策急劇調整。冬季病毒傳播速度較快，大規模感染已經在全國多地暴發，加上即將到來的春運，新冠病毒必然高速傳播至中小城市和農村，幾乎不留死角，中國將極速走向群體免疫。大城市雖然醫療條件較好，但老齡人口比例較高，小鎮農村缺醫少藥；民眾疫苗接種不夠，此前又因清零政策受到較好保護而缺乏抗體，因此整個社會都將面臨嚴重的衝擊。
對於2023年的經濟而言，在春季到來之前經歷第一波衝擊並完成初步的群體免疫，從春季開始恢復正常的經濟秩序，將疫情衝擊盡量壓縮在本來工業生產就處於淡季的元宵節之前，就能夠實現全年經濟的較快增長。加上過去兩個月中央政府在房地產融資政策方面的同向調整，幾乎可以確定經濟觸底反彈在即，2023年的GDP增速將顯著高於2022年。但仔細分析國內外形勢，經濟重啟不會一帆風順，2023年的復甦之路面臨四類阻力，即使2022年的基數很低，2023年GDP增速可能也只有5%左右。

    點擊圖片放大
    +2

疫情風險仍是首位
新冠發展到奧密克戎，毒性確實大幅降低，但傳播力極高，有明顯的流感症狀，並非無症狀，對有基礎病的老人有一定的殺傷力。奧密克戎在別國破壞力較小，除了病毒本身毒性較低之外，還有兩個其他因素：
一是其民眾之前已經歷幾輪病毒，尤其是傳播力較高的德爾塔，所以很多人體內已經有些抗體，部分體弱年高的感染者已經離世；二是新型mRNA疫苗的推出和普及。
然而，這兩個因素在國內幾乎都不存在。按照官方資料，放開前中國新冠感染人數只佔總人口的0.12%，即使考慮到低報漏報，可能也不足1%，離群體免疫還有很長的距離。未來中國新冠感染率上升到50%以上是大概率事件，而且因為奧密克戎的高傳染性，在較短的時間內對人群有較大的衝擊，從而擠兌醫療系統，今年年初香港就是這個情形。
中國已經進入老齡化社會，70～79周歲老年人口8082萬人，80周歲及以上老年人口3580萬人，是一個龐大的群體。從包括日本、韓國、新加坡、台灣和香港等周邊經濟體的經歷來看，從初始病毒到奧密克戎，一個人群可能要被多次衝擊，所謂免疫屏障並不牢靠，因此中國在經歷這個冬天的第一輪全國性疫情暴發後，不排除在未來遭受第二和第三波衝擊。
從周邊經濟體在新冠大規模爆發時的經濟增長表現來看，不可過度樂觀。越南於2021年三季度在德爾塔病毒面前破防，當季同比GDP增速從二季度的6.6%暴跌至-6.0%。台灣地區在2021年二季度受到德爾塔衝擊時，GDP環比增速從前一個季度的2.9%下降到了-0.9%，而在2022年二季度遭受奧密克戎衝擊時，GDP環比增速從之前的1.6%下滑到當季的-1.8%。日本在2021年三季度德爾塔暴發時，GDP環比增速從前一季度的0.5%下降到當季的-0.6%；而在2022年三季度被奧密克戎第二次衝擊時，GDP環比增速從之前的1.1%下降到當季的-0.3%。
依照目前的情況來看，中國2023年一季度的GDP環比和同比增速都有可能出現負值。2023年元宵節（2月5日）是判斷中國經濟是否能夠及時復甦的關鍵節點，到時如果大量回鄉的農民工不能或不願及時回城，新冠對春季經濟的影響就會顯著上升。

    點擊圖片放大
    +2

---

    點擊圖片放大
    +2

---

    點擊圖片放大
    +2

精彩內容，登入詳閱。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

最新專欄文章

大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
2022/12/23
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
任澤平：全球新一輪衰退來襲
2022/12/21
任澤平：全球新一輪衰退來襲
洪灝：中港股市明年看法
2022/12/15
洪灝：中港股市明年看法
【巴郡股東會】巴菲特如何做到長期正收益？
2022/05/07
【巴郡股東會】巴菲特如何做到長期正收益？
【投資布局】張憶東：港股修復買「不死鳥」股 （新增選股評論）
2022/03/21
【投資布局】張憶東：港股修復買「不死鳥」股 （新增選股評論）
防疫措施 GDP 通脹 失業率 中國

上一篇文章

建銀國際趙文利：港股續有估值修復空間 季末上望22200

下一篇文章

日本意外變招 聯儲柔性縮表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
洪灝：中港股市明年看法
洪灝：中港股市明年看法
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
「長勝將軍」劉國傑：憂慮反而帶來良機 4大要訣抓緊長綫機遇
「長勝將軍」劉國傑：憂慮反而帶來良機 4大要訣抓緊長綫機遇
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)