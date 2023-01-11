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【通脹偵察站】世界銀行：通脹高於預期和大幅加息或將全球經濟推入衰退（持續更新）

財金 09:32 2023/01/11

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德央行行長：歐洲要進一步加息以遏通脹】歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾表示，德國央行的每月調查顯示，當地企業和家庭的長期通脹預期顯著升温，他堅決相信歐洲央行須要採取進一步行動，遏制和逆轉通脹預期升溫的勢頭。

納格爾亦都稱，目前若果因為擔心進一步加息會損經濟增長，於抗擊通脹上太過猶豫是錯誤。

拉加德：歐利率必須更高才能遏通脹】歐洲央行行長拉加德2022年12月31日表示，歐洲央行的政策利率必須要更高，才能遏制通脹，並將通脹降至央行2%的目標水平，若果任由通脹在經濟中根深蒂固，遺害更大。歐洲央行去年合共加息2.5厘，更表明有意於未來幾個月繼續每次議息加息半厘。

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撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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