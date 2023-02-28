  • 20°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹偵察站】國際清算銀行警告全球央行可能再度大幅加息 巴克萊：聯儲局3月或加息半厘（持續更新）

財金 12:15 2023/02/28

分享：

分享：

德央行行長：歐洲要進一步加息以遏通脹】歐洲央行管理委員會委員暨德國央行行長納格爾表示，德國央行的每月調查顯示，當地企業和家庭的長期通脹預期顯著升温，他堅決相信歐洲央行須要採取進一步行動，遏制和逆轉通脹預期升溫的勢頭。

納格爾亦都稱，目前若果因為擔心進一步加息會損經濟增長，於抗擊通脹上太過猶豫是錯誤。

拉加德：歐利率必須更高才能遏通脹】歐洲央行行長拉加德2022年12月31日表示，歐洲央行的政策利率必須要更高，才能遏制通脹，並將通脹降至央行2%的目標水平，若果任由通脹在經濟中根深蒂固，遺害更大。歐洲央行去年合共加息2.5厘，更表明有意於未來幾個月繼續每次議息加息半厘。

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

相關文章

如何判斷經濟是軟著陸還是硬著陸？
2023/02/22
如何判斷經濟是軟著陸還是硬著陸？
美國經濟新故事 市場轉吹增長「不著陸」？
2023/02/22
美國經濟新故事 市場轉吹增長「不著陸」？
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
美儲局新年第一鷹：無人考慮2023年減息（第三版）
2023/01/07
美儲局新年第一鷹：無人考慮2023年減息（第三版）

你可能感興趣

如何判斷經濟是軟著陸還是硬著陸？
16:44 2023/02/22
如何判斷經濟是軟著陸還是硬著陸？
美國經濟新故事 市場轉吹增長「不著陸」？
14:36 2023/02/22
美國經濟新故事 市場轉吹增長「不著陸」？
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）
02:07 2023/01/13
景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

最新專欄文章

【通脹偵察站】歐央行：歐元區正經歷淺度經濟衰退 加息幅度料降至半厘（持續更新）
2022/12/31
【通脹偵察站】歐央行：歐元區正經歷淺度經濟衰退 加息幅度料降至半厘（持續更新）
【通脹偵察站】拉加德指歐元區通脹仍未見頂 會繼續加息 （持續更新）
2022/12/01
【通脹偵察站】拉加德指歐元區通脹仍未見頂 會繼續加息 （持續更新）
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
2022/11/11
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
【通脹偵察站】美國9月消費者信貸增幅放緩遜預期（持續更新）
2022/11/09
【通脹偵察站】美國9月消費者信貸增幅放緩遜預期（持續更新）
【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
2022/11/01
【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
非農就業 消費者信心指數 失業率 銀行 歐元 CPI 經濟衰退 英倫銀行 利率期貨 通脹

上一篇文章

今年巴菲特股東大會有哪些看點？

下一篇文章

擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】國際清算銀行警告全球央行可能再度大幅加息 巴克萊：聯儲局3月或加息半厘（持續更新）
【通脹偵察站】國際清算銀行警告全球央行可能再度大幅加息 巴克萊：聯儲局3月或加息半厘（持續更新）
華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）
華夏基金（香港）薦4投資方向（第三版）
住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撑內房
住房租賃金融17條出台 人行 銀保監 撑內房
美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫
美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫
創科被狙擊 會否成為瑞聲翻版？
創科被狙擊 會否成為瑞聲翻版？
今年巴菲特股東大會有哪些看點？
今年巴菲特股東大會有哪些看點？