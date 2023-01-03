2023年布局確定性增長方向 券商薦3條主綫

新年市場憧憬新氣象，平安證券認為，當下各央行採取的策略是布局確定性的增長方向。

內地經濟3大趨勢觀點：

1.歐美通脹延續回落，內地經濟復甦波折。

2.海外緊縮擔憂緩和，內地經濟延續穩健寬鬆貨幣政策。

1月各地疫情陸續迎峰，加上節假日影響，產需預計表現偏弱 。中國於1月3日公布2022年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.0，低於11月0.4個百分點，降至近3個月來低位。該行指出，2022年11月（12月前三周）高爐開工季節性改善，建築及製造產業鏈大部分行業生產指標震蕩偏弱 。

專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁】

2023年第一季中國即將迎來貨幣寬鬆窗口期？

平安證券1月內地各地疫情陸續迎峰，加上節假日影響產量需求預計表現偏弱。由於第一波疫情達峰即將來臨，基本面承壓，貨幣將保持積極。該行估計，2022年12月超儲率，可能下降至1.2至1.3%的偏低水平，今年春節後復工窗口期或迎來貨幣政策配合。

3.政策基調維穩為主，布局市場確定性方向。

2023年經濟工作「穩字當頭、穩中求進」，強調要「大力提振市場信心」中國經濟工作會議定調，具體發力方向包括擴內需、穩地產、促產業......更多內容，用戶請登入。

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