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【星級名家】曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素（一文盡覽）

財金猛人追蹤 15:42 2023/01/10

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素

內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空 （00293） 是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古 （00019） 也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是有限額，也不是所有口岸都開通。不過，相信很快就會恢復疫前的正常往來。也因為兩地仍未全面恢復往來，通關概念股仍未算熱炒，股價離開疫前的高位仍有不錯的水位可以憧憬。

國泰股價已大幅回升，但是與疫前高位比較，還差得遠。經過3年的抗疫，國泰虧損不少，但飛機還在，只要重新聘用員工，就可以全面恢復。再者，疫情期間大幅裁員，裁走最高薪的那一批人，現在重新聘請，年資重新計算，人工成本可以大大縮小。

此外，不要忘記，不少人對國泰股權的控制依然虎視眈眈。疫前，就曾經出現過建滔集團 （00148） 在市場買入近10%的國泰股份，使到國泰出現股權歸邊的現象。

三大股東，即太古、國航 （00753） 及建滔共持股近85%，散戶股民手上只有15%，隨時可以炒貨源歸邊的遊戲。後來，建滔很幸運地在疫前以高價賣給卡塔爾航空，淨賺8億元。

國泰有炒作價值，國泰母公司太古當然也水漲船高。目前，太古股價已創3年高位，但是市帳率依然很低，只有0.37倍。太古手上除了國泰之外，還有更值錢的可口可樂，經營權包括香港的可口可樂及半個中國的可口可樂經營權，14億人口的一半，規模之大可以想像......

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曾淵滄：跌市下仍有逆升股

2022年結束了，恒指下跌15.5%，但去年逆市上升的恒指成分股也不少。這包括本地的發鈔銀行股，加息使到這些銀行擴大息差利潤，加息使到大量地產股下跌，但也有逆市上升的股。

去年是加息年，加息不可避免令股市下跌。不過，如果與美國比較，美國納指的跌幅就大過香港恒生科技股指數，美國科網企業去年的跌幅大過香港。而美國道指的跌幅相對之下就遠低於香港恒指，因道指成分股中依然以舊經濟股為主，但香港恒指成分股中，新經濟股已佔大部分。

加息使到靠炒作狂升的新經濟崩盤。大家要永遠記住，升得高，跌得重，狂升之後就是狂跌。狂跌之後是不是能狂升？那就不一定。

2022年恒指下跌，但是逆市上升的股也不少，3家發鈔銀行就逆市上升。加息可以推高息差，且發鈔行吸納的存款多，是拆息上升的得益者，吸納多一些存款的大銀行可以通過拆息過程借錢給小銀行。

加息前，香港銀行系統內的剩餘很多，去年加息後就逐漸減少，減少的結果就是大銀行借更多錢出去。今年首季，料聯儲局會再加息，香港銀行同業拆息利率也會再上升。因此，今年第一季，滙豐 （00005） ............

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曾淵滄：通關概念仍可繼續炒

美國聯儲局加息0.5厘，加息幅度開始下降，是好消息，也符合市場預期。但是美股出現趁好消息出貨的壓力，對港股也有一定的影響。

不過，通關概念應該可以蓋過美股調整的壓力，不妨把注意力放在通關概念股，特別是那些不是很熱門、不是很明顯的通關概念股。

通關概念股很多，一些是很明顯的、很熱門的，股價已創一年新高，這包括九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、莎莎 （00178） 、六福 （00590） 。不過，相信仍有一些不是很明顯的通關概念股，具有相當的炒作潛質，可以考慮。

港鐵 （00066） 是通關概念股之一，疫情開始之後，港鐵由上水至羅湖的路綫停了，高鐵也停了，損失不小。因此，港鐵也是潛在的通關概念股。更何況，長遠而言，新界大都會將有多條新鐵路，多個新的土地供應港鐵開發，維持港鐵長期利潤的增長.........

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編輯：陳紫瑩

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欄名 : 名家看法

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