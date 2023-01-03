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【星級名家】曾淵滄：跌市下仍有逆升股（一文盡覽）

財金猛人追蹤 12:26 2023/01/03

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：跌市下仍有逆升股

2022年結束了，恒指下跌15.5%，但去年逆市上升的恒指成分股也不少。這包括本地的發鈔銀行股，加息使到這些銀行擴大息差利潤，加息使到大量地產股下跌，但也有逆市上升的股。

去年是加息年，加息不可避免令股市下跌。不過，如果與美國比較，美國納指的跌幅就大過香港恒生科技股指數，美國科網企業去年的跌幅大過香港。而美國道指的跌幅相對之下就遠低於香港恒指，因道指成分股中依然以舊經濟股為主，但香港恒指成分股中，新經濟股已佔大部分。

加息使到靠炒作狂升的新經濟崩盤。大家要永遠記住，升得高，跌得重，狂升之後就是狂跌。狂跌之後是不是能狂升？那就不一定。

2022年恒指下跌，但是逆市上升的股也不少，3家發鈔銀行就逆市上升。加息可以推高息差，且發鈔行吸納的存款多，是拆息上升的得益者，吸納多一些存款的大銀行可以通過拆息過程借錢給小銀行。

加息前，香港銀行系統內的剩餘很多，去年加息後就逐漸減少，減少的結果就是大銀行借更多錢出去。今年首季，料聯儲局會再加息，香港銀行同業拆息利率也會再上升。因此，今年第一季，滙豐 （00005） ............

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曾淵滄：通關概念仍可繼續炒

美國聯儲局加息0.5厘，加息幅度開始下降，是好消息，也符合市場預期。但是美股出現趁好消息出貨的壓力，對港股也有一定的影響。

不過，通關概念應該可以蓋過美股調整的壓力，不妨把注意力放在通關概念股，特別是那些不是很熱門、不是很明顯的通關概念股。

通關概念股很多，一些是很明顯的、很熱門的，股價已創一年新高，這包括九倉置業 （01997） 、新地 （00016） 、莎莎 （00178） 、六福 （00590） 。不過，相信仍有一些不是很明顯的通關概念股，具有相當的炒作潛質，可以考慮。

港鐵 （00066） 是通關概念股之一，疫情開始之後，港鐵由上水至羅湖的路綫停了，高鐵也停了，損失不小。因此，港鐵也是潛在的通關概念股。更何況，長遠而言，新界大都會將有多條新鐵路，多個新的土地供應港鐵開發，維持港鐵長期利潤的增長.........

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編輯：陳紫瑩

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欄名 : 名家看法

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