內銀2023展望 中金料盈利提升 內銀走出陰霾

2022年內銀盈利受的內房困局的影響，惟全年盈利仍穩健，相信隨收入加快，加上資產質素穩定，增長前景會更理想。大行中金預期，2023年內銀可走出陰霾，盈利提升。總體主要由於資產增速小幅放緩、淨息差收窄、手續費收入企穩回升、信用成本穩中有降，整體盈利溫和復甦。

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對於內地金融市場環境，中金指出，目前市場主要演繹報表修復邏輯，向前看，我們預計貨幣政策、涉房政策延續寬鬆趨勢，存量逆週期政策效果釋放，推動經濟復甦至潛在增長水平。

淨息差較2022年收窄

中金估計，2023年上市內銀淨息差料下行7至8個點子。綜合考慮銀行資產端貸款重定價效應、降準釋放資金和負債端成本節約的影響，由於年初貸款重定價較多，壓力可能集中於一季度。

預期貸款利率仍有下行壓力。2021年四季度以來降息周期再度開啟，今年全年累計1年期及5年期LPR分別下調15點子及35點子。展望2023年，預期貸款利率仍有下行壓力，對公中長期貸款佔比更高或者按揭貸款佔比更高的銀行貸款利率降幅可能更大，部分區域行受益於所在地區經濟復甦較快，貸款利率下行幅度可能較小。

銀行資產質量 總體較為穩健

前瞻2023年資產質量。我們預計2023年銀行不良率仍能繼續實現小幅下降，主要由於絕大多數行業資產質量仍較平穩，僅有房地產對公貸款等少數行業不良率上升斜率較快。另外，中金預計核銷力度較強。重點關注的領域包括：房地產開發商、部分弱資質城投、疫情影響的服務業等。

中金預期，2023年內銀純利增長約為8.2%，營業收入增速6.3%，而撥備前利潤增速5.9%。

對於內銀股的估值，目前內銀A股及H股2023年預測估值，分別分別為0.5倍及0.4倍，反映了悲觀的資產質量擔憂情緒。在經濟周期、市場週期共振，手續費收入增速由2022年的2.8%提升至2023年的9.6%；涉房敞口風險化解有助於信用成本預期高位回落。按照銀行劃分，股份行白馬股業績彈性更佳，龍頭部分繼續料可保持高增長。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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