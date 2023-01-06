制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 國際 16:05 2023/01/06 分享： 分享： 自烏克蘭戰爭去年2月爆發以來，美國及歐盟對俄羅斯實施多項制裁，上月更落實對俄羅斯石油設立價格上限。俄羅斯隨即作出反制，總統普京（Vladimir Putin）早前簽署法令，下月起禁止向實施俄油價格上限的國家出口原油及油產品5個月。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅 2022/12/11 俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅 【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 2022/12/07 【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大 2022/11/24 金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大 意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁 2022/10/21 意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁 北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁 2022/10/14 北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁 你可能感興趣 俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅 16:18 2022/12/11 俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅 【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 12:02 2022/12/07 【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大 14:01 2022/11/24 金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大 最新專欄文章 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 2022/12/31 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 2022/12/30 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 2022/12/24 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 2022/12/23 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 2022/12/17 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 地緣政治 外交 貿易戰 戰爭 俄羅斯 美國 制裁 金融 貿易