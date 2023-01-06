制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百

自烏克蘭戰爭去年2月爆發以來，美國及歐盟對俄羅斯實施多項制裁，上月更落實對俄羅斯石油設立價格上限。俄羅斯隨即作出反制，總統普京（Vladimir Putin）早前簽署法令，下月起禁止向實施俄油價格上限的國家出口原油及油產品5個月。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入