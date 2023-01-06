  • 23°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百

國際 16:05 2023/01/06

分享：

分享：

自烏克蘭戰爭去年2月爆發以來，美國及歐盟對俄羅斯實施多項制裁，上月更落實對俄羅斯石油設立價格上限。俄羅斯隨即作出反制，總統普京（Vladimir Putin）早前簽署法令，下月起禁止向實施俄油價格上限的國家出口原油及油產品5個月。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
2022/12/11
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
2022/12/07
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
2022/11/24
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁
2022/10/21
意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁
2022/10/14
北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁

你可能感興趣

俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
16:18 2022/12/11
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
12:02 2022/12/07
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
14:01 2022/11/24
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大

最新專欄文章

美俄干預別國選舉 暴露民主弱點
2022/12/31
美俄干預別國選舉 暴露民主弱點
美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉
2022/12/30
美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉
馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合
2022/12/24
馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合
馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合
2022/12/23
馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合
人力需求勁 為何薪金追不上通脹？
2022/12/17
人力需求勁 為何薪金追不上通脹？
地緣政治 外交 貿易戰 戰爭 俄羅斯 美國 制裁 金融 貿易

下一篇文章

大國競爭 小麥從未缺席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版