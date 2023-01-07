施羅德：2023年4因素助固定收益資產需求增（第三版）

美國供應管理協會（ISM）在香港時間1月6日晚上11時公布，2022年12月非製造業指數為49.6，較11月的56.5為低之餘，也低過市場預期的55。

期內，非製造業企業活動分項指數為54.7，預期為59.5；非製造業新訂單分項指數為45.2；非製造業投入物價分項指數為67.6；非製造業就業分項指數為49.8。

美國ISM最新公布的數據，與本文第一版提及的施羅德估計PMI將持續回落（詳見本文第一版）的預期吻。由此看來，雖然2023年近乎不可能展開減息，但加息步伐在下月議息會議放緩至0.25厘的機會愈來愈高。

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【第二版刊於1月6日 11：28】

本文第一版指出，縱使2023年仍會持續加息，但是每次加息的幅度勢將放緩，而施羅德觀察到商品價、一些主要地區樓價（當中瑞典、加拿大及英國的樓市脆弱性似乎偏高）等回落，增加近幾個月通脹壓力紓緩的勢頭可在2023年延續（詳見本文第一版）。

回顧固定收益資產（Fixed Income Asset）在廣義上，為持有者提供固定收入、並在到期取回本金甚至可能有期末收入的資產，包括存款證、票據、主權債券、企業債券等。

施羅德對於環球貨幣政策收緊的速度及規模，可為家庭住戶債務以及房價與收入比率較高經濟體系帶來的衝擊，仍然感到憂慮。相對於較少受影響國家（編按：即本文第一版提及衰退風險較低的美國及歐洲）的債券，施羅德建議......

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【第一版刊於1月6日 00：06】

美國聯儲局自2022年3月展開的加息周期，雖較對上6次周期急勁（點擊圖片放大），但在12月議息終見加息步伐由0.75厘放慢至0.5厘，而至截稿前止，料2023年2月及3月議息的加息步伐將進一步降至0.25厘（點擊圖片放大）。施羅德2023年環球展望報告預計，在通脹壓力緩解、美國加息周期近尾聲等因素，料投資者對固定收益資產（Fixed Income Asset）的需求將有所增加。

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回顧2022年，在通脹高企，以及央行採取激進應對舉措的情況下，金融市場經歷了挑戰重重的一年，不少資產類別都表現低迷。然而債券的吸引力正因為以下4個原因而日漸增加，預料投資者對固定收益資產的需求將於2023年有所增加：

首先，有迹象顯示，通脹壓力正受到美國通縮的帶動而有所緩解；

其次，經濟增長動力有所放緩，當中以美國尤其明顯；

第三，各國央行的加息周期正步入尾聲，特別是那些對利率上升較為敏感的經濟體系；

最後，由於孳息率較一年前明顯上升，債券估值正展現出吸引力。

我們深信，上述因素將為環球固定收益市場帶來具吸引力的投資機遇。踏入2023年之際，施羅德發現市場出現令人感到鼓舞的迹象，就是在過去18個月，商品通脹一直提前反映通脹升温（點擊圖片放大），而現在已開始有更明確的證據顯示情況將出現逆轉，即在我們預期中所謂的「長鞭效應」。

通脹回落趨勢料2023年持續

雖然環球航運成本及ISM／採購經理指數調查等指標顯示，這種狀態已持續一段時間，但現在終於開始在官方通脹指標中反映出來。施羅德同時相信，這種情況將於2023年進一步持續。

▼ 點擊圖片放大 +2

盡管施羅德認為，2%的通脹目標，最終或會因服務業通脹更具粘性而難以實現，但相信在2023年上半年預期將出現的較快速初步改善，將會大受市場歡迎。屆時，環球債券市場將變得更為有利，債券波動性將會下降，而部分新興市場的本地貨幣債券以及新興市場外滙等資產類別亦可望迎來投資機遇。

金融緊縮對經濟增長放緩的影響仍未現

此外，2022年緊縮金融環境的影響，並未完全反映到關鍵經濟數據之上。盡管住屋等領先經濟指標極為疲弱......

（詳細分析更新中）

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