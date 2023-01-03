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美國難逃衰退 惟就業韌性仍強

國際 21:10 2023/01/03

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展望2023年美國經濟，出現衰退已是市場大致共識，以美國國債孳息曲綫倒掛程度，以及聯儲局去年的升息速度，衰退幾乎難以避免，更大的懸念在衰退的幅度和持續時間。不過，今次美國的衰退或與過去不一樣，就業很可能仍然能維持平穩，對普羅大眾的衝擊不如以往的衰退大。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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