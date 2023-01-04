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二手交投步伐增速  樓市復甦先兆  

地產 12:00 2023/01/04

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過去一年，雖然樓市受加息及疫情因素影響，樓價持續回落，但隨著中港兩地將短期內有序通關，為市場帶來好消息，內地客有望南下購貨，有助走出自疫情爆發以來，買家均以本地客為主的內循環局面，為市場注入新動力，而近日二手睇樓及交投步伐已明顯加快，陸續出現偷步入市的情況。

據土地註冊處資料，上月(22年12月)二手住宅註冊量只有約2,400宗，連挫4個月，但隨著中港通關時間落實後，情況卻稍有好轉，以過去的周末為例，10大屋苑錄得27宗成交，按周升近6成，創9個月以來新高。

過去2年多受疫情所困，中港兩地無論人流、錢流均受限制，經濟亦受損，但在通關有期下，代表本港經濟逐步復常，而且內地客可望重臨香江，也為樓市帶來提振作用，雖然現階段難言市場是否已跌至谷底，但有買家已化作「春江鴨」，趁著目前沒有內地客爭購下加速入市，

值得一提，雖然近日二手氣氛轉好，但整體樓價未見大幅反彈，售出的單位仍以減價盤為主，部分更以低市價，甚至蝕讓轉手，以將軍澳日出康城LP6為例，其5座高層B室，實用面積428平方呎2房，新近以767萬元成交，呎價17,921元，為同類單位成交價新低，原業主帳面蝕10萬元離場。

此外，沙田偉華中心3座低層A室，實用面積358平方呎兩房，原先於約2個月前(即去年11月)以408萬元沽出，但買家最終決定撻訂，而業主近日重新以466萬元售出，呎價13,017元。雖然成功撻訂重售，但相比於2019年的買入價，仍以蝕約58萬元。


記者：李偉航
 

二手交投步伐增速  樓市復甦先兆  

欄名 : 樓市分析

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