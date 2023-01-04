施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長

已發展經濟體系的企業、消費者及市場似乎已因應經濟衰退即將來臨這個觀點作出調整。與此同時，美國聯儲局主席已停止有關經濟軟着陸的言論。同樣，英國政客不再告訴他們能夠在通脹處於四十年高位的情況下，使用借入資

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