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施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長

財金專欄 2023/01/04

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已發展經濟體系的企業、消費者及市場似乎已因應經濟衰退即將來臨這個觀點作出調整。與此同時，美國聯儲局主席已停止有關經濟軟着陸的言論。同樣，英國政客不再告訴他們能夠在通脹處於四十年高位的情況下，使用借入資

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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