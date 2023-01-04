施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 財金專欄 2023/01/04 分享： 分享： 已發展經濟體系的企業、消費者及市場似乎已因應經濟衰退即將來臨這個觀點作出調整。與此同時，美國聯儲局主席已停止有關經濟軟着陸的言論。同樣，英國政客不再告訴他們能夠在通脹處於四十年高位的情況下，使用借入資 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 2022/12/30 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 2022/12/29 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 2022/12/28 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 2022/12/23 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 PGIM：亞太房產現入市良機 2022/12/22 PGIM：亞太房產現入市良機 疫情 中國 經濟 美國 商業 政治 通脹 加息 就業 歐洲央行