2023年新能源車逐鹿關鍵

展望2023年，新能源汽車市場競爭將更加激烈，除了因為滲透率節節攀升至高達36.2%，另一重要原因是持續了12年的新能源汽車補貼政策在2022年底退出。補貼退出意味着新能源汽車將從「政策導向」過渡到「市場導向」，一場逐鹿大戰，不可避免，能問鼎中原的關鍵是︰敢於加價，實現盈利。

產品盈利能力的差異或導致車企選擇不同的應對策略，盈利能力較強的公司，或能更好應對終端價格變化。產品力強弱或決定車企成本傳導能力，產品力較強的公司可通過提價的方式部分傳導成本上漲和補貼下行帶來的價格壓力。



以比亞迪（01211）為首的廠商選擇了漲價，跟隨者如吉利（00175）、零跑（09863）、廣汽埃安、長安深藍等。自2023年1月1日起，比亞迪對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為2000至6000元（人民幣，下同），原因是新能源汽車補貼終止和電池主要原材料價格上漲等。

特斯拉選擇降價促銷：2023年1月1日，特斯拉宣布從2023年1月1日至2月28日期間交付的Model3和ModelY的新車訂單，可享受6000元限時交付激勵方案，若通過特斯拉合作保險機構購買相應車險，還可享受4000元保險補貼。

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