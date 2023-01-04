政策已傾斜 中藥將復甦 財金專欄 2023/01/04 分享： 分享： 港股2023年開門紅，恒生指數和國企指數處於單邊市邊緣，未來三周有望升至牛熊分界綫迎接「兔」年來臨！但內地疫情進入大規模爆發，中央推動中醫藥治療，加上政策傾斜，會利好中醫藥股，中國中藥（00570）經 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 2023/01/03 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 中字股實力談 - 國指走勢佳 樂觀望7900點 2022/12/31 國指走勢佳 樂觀望7900點 中字股實力談 - 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 2022/12/30 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 中字股實力談 - 國壽回復增長 通關兼股市升 2022/12/28 國壽回復增長 通關兼股市升 中字股實力談 - 放寬出行限制 中航信高增長 2022/12/22 放寬出行限制 中航信高增長 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 君實生物（01877） 中國國務院 中國中藥（00570） 人民幣 板塊