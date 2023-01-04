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政策已傾斜 中藥將復甦

財金專欄 2023/01/04

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港股2023年開門紅，恒生指數和國企指數處於單邊市邊緣，未來三周有望升至牛熊分界綫迎接「兔」年來臨！但內地疫情進入大規模爆發，中央推動中醫藥治療，加上政策傾斜，會利好中醫藥股，中國中藥（00570）經

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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