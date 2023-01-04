通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 財金專欄 2023/01/04 分享： 分享： 封關3年，香港和內地終於要通關了。今次通關，首階段的名額，一天都有幾萬人，香港商界過去一直爭取通關有優先，但據知，政府傾向先到先得，若有特殊緊急情況，則可作彈性處理。 惟亦有隱憂 怎防黃牛黨？ 但先到先得 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 2023/01/03 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 有政戲 - 黃元山掌特首政策組 料下周公布 2022/12/22 黃元山掌特首政策組 料下周公布 有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 2022/12/21 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 2022/12/20 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 有政戲 - 立會補選港區人大 有當選方程式？ 2022/12/19 立會補選港區人大 有當選方程式？ 政治 香港 港鐵 李家超 高鐵 配額