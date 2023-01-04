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通關配額考智慧 先到先得最簡單？

財金專欄 2023/01/04

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封關3年，香港和內地終於要通關了。今次通關，首階段的名額，一天都有幾萬人，香港商界過去一直爭取通關有優先，但據知，政府傾向先到先得，若有特殊緊急情況，則可作彈性處理。

惟亦有隱憂 怎防黃牛黨？

但先到先得

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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