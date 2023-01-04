通關配額考智慧 先到先得最簡單？

封關3年，香港和內地終於要通關了。今次通關，首階段的名額，一天都有幾萬人，香港商界過去一直爭取通關有優先，但據知，政府傾向先到先得，若有特殊緊急情況，則可作彈性處理。

惟亦有隱憂 怎防黃牛黨？

但先到先得

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入