難搵食 1交易12代理爭 財金專欄 2023/01/04 分享： 分享： 翻看土地註冊處資料，2021年12月，整體物業成交量有7,076宗，當時持牌代理總計有42,062名，平均約6名代理競爭一宗交易，到了2022年12月，競爭惡化程度倍升。 據地產代理監管局數據，地產代理 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 啟德、元朗 新盤供應集中地 2023/01/03 啟德、元朗 新盤供應集中地 專家樓論 - 十年房屋供應 逼近50萬伙 2023/01/03 十年房屋供應 逼近50萬伙 專家樓論 - 私宅供應需達標 賣地收益大落後 2022/12/31 私宅供應需達標 賣地收益大落後 專家樓論 - 租金回報 重回3厘以上 2022/12/30 租金回報 重回3厘以上 專家樓論 - 放寬防疫 業界極速轉軚 2022/12/29 放寬防疫 業界極速轉軚 地產代理 物業 成交 疫情 加息 商舖 工廈 中原地產 美聯物業 車位