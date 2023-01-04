難搵食 1交易12代理爭

翻看土地註冊處資料，2021年12月，整體物業成交量有7,076宗，當時持牌代理總計有42,062名，平均約6名代理競爭一宗交易，到了2022年12月，競爭惡化程度倍升。

據地產代理監管局數據，地產代理

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