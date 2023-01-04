美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 財金專欄 2023/01/04 分享： 分享： 展望2023年美國經濟，出現衰退已是市場大致共識，以美國國債孳息曲綫倒掛程度，以及聯儲局去年的升息速度，衰退幾乎難以避免，更大的懸念在衰退的幅度和持續時間。 不過，今次美國的衰退或與過去不一樣，就業很可 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/03 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 國金札記 - 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 2022/12/30 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 國金札記 - 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 2022/12/29 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/28 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 經濟 美國 經濟衰退 失業率 疫情 通脹 行業 就業 失業 Facebook