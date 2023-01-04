  • 17°C
香港時間 : 2023104日 (週三) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國難逃衰退 惟就業韌性仍強

財金專欄 2023/01/04

分享：

分享：

展望2023年美國經濟，出現衰退已是市場大致共識，以美國國債孳息曲綫倒掛程度，以及聯儲局去年的升息速度，衰退幾乎難以避免，更大的懸念在衰退的幅度和持續時間。

不過，今次美國的衰退或與過去不一樣，就業很可

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
2023/01/03
美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰
2023/01/03
2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰
國金札記 - 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位
2022/12/30
俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位
國金札記 - 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態
2022/12/29
機師客機齊短缺 貴機票恐成常態
國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
2022/12/28
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
經濟 美國 經濟衰退 失業率 疫情 通脹 行業 就業 失業 Facebook

上一篇文章

醫療受壓惹疑慮 積極疏導備通關

下一篇文章

展望「疫後」 各有所思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸
消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸
舊議題續困全球 華控疫情可增速
舊議題續困全球 華控疫情可增速
投資廣角鏡 - 新年新形勢投資攻略
新年新形勢投資攻略
樓市指標現凶兆 英較歐洲更不妙
樓市指標現凶兆 英較歐洲更不妙
宏觀眼界 - 2023的黑天鵝
2023的黑天鵝
跌市下仍有逆升股
跌市下仍有逆升股