美國難逃衰退 惟就業韌性仍強

展望2023年美國經濟，出現衰退已是市場大致共識，以美國國債孳息曲綫倒掛程度，以及聯儲局去年的升息速度，衰退幾乎難以避免，更大的懸念在衰退的幅度和持續時間。

不過，今次美國的衰退或與過去不一樣，就業很可

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