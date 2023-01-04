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醫美股高估值有理嗎？

財金專欄 02:30 2023/01/04

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元旦後，各地股市前後腳復市，歐洲周一開出紅盤，但美股仍是假期，亞太股市也普遍在周二才復市，榮辱互見。上周末，中國官方發表的製造業和非製造業採購經理指數PMI均跌至近三年低位，財新及標普周二聯合發表的中

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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