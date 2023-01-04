醫美股高估值有理嗎？ 財金專欄 02:30 2023/01/04 分享： 分享： 元旦後，各地股市前後腳復市，歐洲周一開出紅盤，但美股仍是假期，亞太股市也普遍在周二才復市，榮辱互見。上周末，中國官方發表的製造業和非製造業採購經理指數PMI均跌至近三年低位，財新及標普周二聯合發表的中 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 泰國式「全面躺平」的後果! 2022/12/30 泰國式「全面躺平」的後果! 投資坐標 - 2023年首選股票 2022/12/21 2023年首選股票 投資坐標 - 「放開」後利好利淡道理何在? 2022/12/20 「放開」後利好利淡道理何在? 投資坐標 - 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 2022/12/16 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理! 2022/12/14 等待通關消費股受捧有理! PMI 美股 香港小輪 市盈率 醫美 港股 股票 醫思健康（02138） 東方表行（00398） 德永佳（00321）