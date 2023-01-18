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【追蹤女股神】Cathie Wood調整電動車倉位 加碼Tesla狠沽蔚來（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 11:39 2023/01/18

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指2023年第一個交易日先高後低，收市跌0.76%。Cathie Wood愛股Tesla（美：TSLA）第四季交付量首次突破40萬部創新高，雖然公司早已表明交付數量將會低於原來目標，惟數據仍低於市場預期的42萬部水平，拖累Tesla股價急挫12.2%，不過ARKK及ARKQ繼續加倉，增持合共17.6萬股，分別佔該兩ETF比重0.26%及0.43%。

值得留意是Cathie Wood全日只加倉Tesla，其餘均是減持，反映其對大市依然偏淡。

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

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2022年12月30日 恢復加倉Tesla

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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