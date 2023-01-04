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港股1月可延續升 主攻消費修復（附十大推薦股）

研究報告 10:17 2023/01/04

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港股延續11月的升勢，12月恒指升逾6%，表現跑贏全球主要股市。平安證券認為，1月港股升勢持續，主題概念為消費修復疊加高端製造，並關注高彈性板塊。

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回顧12月港股走勢，在全球股市普遍下跌的背景下，港股12月仍維持上漲趨勢。其中資訊科技業的上漲幅度最大，12月漲10.6%。12月港股延續反彈，各大板塊中，發力最為顯著的還是估值明顯偏低的「一體兩翼」恒生科技互聯網、可選消費、交運文旅，其中恒生科技指數的貢獻尤其顯著。

究其原因，主要在於互聯網本身就受益於經濟修復預期，特別是消費預期的提振；另外，無論是國內監管環境，還是中概股面臨的審查環境，都有不錯的好轉。正是以上多個因素共同作用，以恒生科技為代表的「一體兩翼」才在12月引領港股延續反彈行情 。

消費修復+高端製造 1月關注高彈性板塊

對於港股1月的投資概念，平安證指出應擇高彈性領域，一是消費及消費相關的互聯網科技，二是政策支持的高端制造領域。在獲得消費修復帶來的利潤高彈性的同時，也能去爭取政策帶來的高彈性機會。

按照平安證券推薦關注的消費修復和高端製造複合策略，並在高彈性領域的多行業進行均衡佈局，推薦1月港股十大金股，包括騰訊控股 （00700） 、快手 （01024） 、美團 （03690） 、安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、海底撈 （06862） 、海倫司 （09869） 、心動公司 （02400） 、中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347）

2023年海外經濟衰退難免

對於2023年全經濟情況，平安證券認為，海外經濟衰退難免，美聯儲加息前景不明。2022年的「滯脹」尚未顯著消退，全球經濟就開始呈現轉向衰退的跡象。其中，除中美之外的主要經濟體，特別是歐盟，早在2022年四季度就已經呈現衰退的跡象，2023年預計將進一步走弱。

美國經濟目前仍具相對韌性，通脹有所回落但失業率仍處低位；而內地經濟需要關注3月左右經濟修復的程度，以及兩會政策出台的方向和政策力度，如果內地經濟顯著修復，全球經濟將獲得一定的支持。另外，在貨幣政策方面，進入2023年後，聯儲加息進一步趨緩是市場共識，但節奏如何演化還是存在不小的分歧 。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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