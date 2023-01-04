中金2023年十大經濟水晶球（第二版）

回望2022年全球主要股市普遍表現不佳，新一年來臨，各地經濟表現能否翻開新篇，走出陰霾？中金最新發布第8次年度十大經濟預測報告，本文重點就股市、貨幣政策、外滙、行業領域逐一為大家揭曉。

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專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁】

展望一、港股有望實現明顯正收益

回顧2022年中國市場受內、外部因素影響導致表現不佳，尤其是港股。（內部：基本面走弱；外部：美國聯儲局政策緊縮和地緣風險等）

該行指出，展望2023年，隨着部分因素邊際改善，以及當前估值仍具備中長期吸引力，A股和港股均有望實現雙位數左右收益。

港股有望階段性跑贏A股？詳見上圖

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第二版

展望二、港股資金面整體好轉

過去一年，港股、A股的資金面面臨挑戰，該行判斷隨着市場好轉，2023年兩地股市資金面也有望好轉。

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展望三、中國通脹或面臨階段性壓力

中金指出2022年中國廣義財政力度創下10年新高，從下圖所示，中國財政力度已接近2020年，其中廣義貨幣M2增速創2015年以來新高......更多內容，用戶請登入。

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