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2023年十大經濟水晶球 中金：港股有望實現雙位數收益

研究報告 13:10 2023/01/04

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回望2022年全球主要股市普遍表現不佳，新一年來臨，各地經濟表現能否翻開新篇，走出陰霾？中金最新發布第8次年度十大經濟預測報告，本文重點就股市、貨幣政策、外滙、行業領域逐一為大家揭曉。

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專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁

展望一、港股有望實現明顯正收益

回顧2022年中國市場受內、外部因素影響導致表現不佳，尤其是港股。（內部：基本面走弱；外部：美國聯儲局政策緊縮和地緣風險等）

該行指出，展望2023年，隨着部分因素邊際改善，以及當前估值仍具備中長期吸引力，A股和港股均有望實現雙位數左右收益

港股有望階段性跑贏A股？詳見上圖......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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