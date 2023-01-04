內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜

內房2023年當頭起，1月4日不少股份迎來強勁升勢。2022年內房銷售數據出爐，2022銷售強勁、拿地積極的內房值得看高一綫。

中指院最新數據顯示，2022年 TOP100房企權益銷售額為53602.7億元（人民幣‧下同），按年下降42.9%；權益銷售面積為33,723.1萬平方米，按年下降48.1%，市場份額約39.3%，較上年下降12.3個百分點。

過去幾年，全國房地產市場規模高位盤整，伴隨著房地產供給端政策的持續發力，房地產企業的經營模式、競爭格局均發生變化，房地產行業進入優勝劣汰階段，TOP10房企銷售額的按年跌幅明顯優於同業。

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至於12月銷量最好的前三名，分別是碧桂園 （02007） 、保利發展和萬科 （02202） 。（詳細榜單請點擊下圖）

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另外隨著行業由規模化向更加有質量的發展，越來越多企業不再增加銷售目標、追求規模化發展，轉而通過主動管控銷售規模，追求更加平穩的發展。從公佈銷售目標的15家房地產企業來看，2022年，目標完成率均值為73.6%，低於去年的93.4%。......

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