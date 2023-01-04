美國會甫開局即癱瘓 共和黨內鬥方酣 國際 21:08 2023/01/04 分享： 分享： 共和黨在美國中期選舉慘勝，於眾議院勉強擠下了民主黨，後遺症開始浮現。國會1月3日換屆，新一個會期重選眾院議長，3次投票後，麥卡錫（Kevin McCarthy）仍無法獲足夠票數支持，是百年未見的局面。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/02 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 2022/12/29 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 2022/12/28 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 你可能感興趣 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 21:10 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 22:14 2023/01/02 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 22:44 2022/12/29 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 最新專欄文章 國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 今日 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/03 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 國金札記 - 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 2022/12/30 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 國金札記 - 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 2022/12/29 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/28 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 選舉 政治 賀錦麗 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 拜登 美國