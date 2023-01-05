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陶冬：全球經濟步向衰退

財金專欄 2023/01/05

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2022年是幾乎所有投資者都想盡快忘記的一年，大多數資產種類都輸錢了。展望2023年，有四大懸念：美元滙率、聯儲局利率、日本債市、中國樓市。

根據英國《金融時報》（Financial Times）數據，

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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