陶冬：全球經濟步向衰退 財金專欄 2023/01/05 分享： 分享： 2022年是幾乎所有投資者都想盡快忘記的一年，大多數資產種類都輸錢了。展望2023年，有四大懸念：美元滙率、聯儲局利率、日本債市、中國樓市。 根據英國《金融時報》（Financial Times）數據， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 2023/01/04 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 2022/12/30 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 2022/12/29 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 2022/12/28 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 2022/12/23 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 疫情 美國 英國 通脹 加息 樓價 美滙指數 股票 日圓 銀行