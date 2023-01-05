中國加快基建 聯塑恢復增長

港股昨日繼續強勢，恒生指數坐21500點望22500點格局。國企指數跟升，正月可衝擊7900點，中資價殘股有望追落後。中國聯塑（02128）股價過去兩年差不多腰斬再腰斬，但中央政策一而再強調，要加快基

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