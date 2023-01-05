  • 17°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 01:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國加快基建 聯塑恢復增長

財金專欄 2023/01/05

分享：

分享：

港股昨日繼續強勢，恒生指數坐21500點望22500點格局。國企指數跟升，正月可衝擊7900點，中資價殘股有望追落後。中國聯塑（02128）股價過去兩年差不多腰斬再腰斬，但中央政策一而再強調，要加快基

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版）
2023/01/04
港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版）
中字股實力談 - 政策已傾斜 中藥將復甦
2023/01/04
政策已傾斜 中藥將復甦
中字股實力談 - 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版）
2023/01/03
港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版）
中字股實力談 - 國指走勢佳 樂觀望7900點
2022/12/31
國指走勢佳 樂觀望7900點
中字股實力談 - 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版）
2022/12/30
【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 疫情 中國 經濟 港股 指數

上一篇文章

通關短中期恐問題多 港府宜做好準備

下一篇文章

中升頭肩底 目標價52元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 2023年 水乾年
2023年 水乾年
國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？
通關配額考智慧 先到先得最簡單？
投資坐標 - 醫美股高估值有理嗎？
醫美股高估值有理嗎？
國情知聞 - 展望「疫後」 各有所思
展望「疫後」 各有所思
醫療受壓惹疑慮 積極疏導備通關
醫療受壓惹疑慮 積極疏導備通關