中國加快基建 聯塑恢復增長 財金專欄 2023/01/05 分享： 分享： 港股昨日繼續強勢，恒生指數坐21500點望22500點格局。國企指數跟升，正月可衝擊7900點，中資價殘股有望追落後。中國聯塑（02128）股價過去兩年差不多腰斬再腰斬，但中央政策一而再強調，要加快基 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 2023/01/04 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 中字股實力談 - 政策已傾斜 中藥將復甦 2023/01/04 政策已傾斜 中藥將復甦 中字股實力談 - 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 2023/01/03 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 中字股實力談 - 國指走勢佳 樂觀望7900點 2022/12/31 國指走勢佳 樂觀望7900點 中字股實力談 - 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 2022/12/30 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 疫情 中國 經濟 港股 指數