通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 財金專欄 2023/01/05 分享： 分享： 香港和內地通關，各界盼望已久，港府最快今日公布通關的細節，但多位立法會議員卻預視，通關的短、中期，或出現多個問題，提醒港府及早做好準備。 短期來說，初期的配額安排最多人關心，現在傳政府會設立網站，數萬個 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 2023/01/04 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 2023/01/03 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 有政戲 - 黃元山掌特首政策組 料下周公布 2022/12/22 黃元山掌特首政策組 料下周公布 有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 2022/12/21 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 有政戲 - 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 2022/12/20 李家超明赴京述職 通關會有好消息？ 政治 中國 香港 日本 立法會 機場 南韓 李家超 微博 東南亞