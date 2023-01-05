通關短中期恐問題多 港府宜做好準備

香港和內地通關，各界盼望已久，港府最快今日公布通關的細節，但多位立法會議員卻預視，通關的短、中期，或出現多個問題，提醒港府及早做好準備。

短期來說，初期的配額安排最多人關心，現在傳政府會設立網站，數萬個

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