二手樓市微回溫？ 財金專欄 2023/01/05 分享： 分享： 中港通關前夕，二手升溫，接連兩個長假期，10大屋苑均錄得理想成績，單是過去3天新年假期錄31宗買賣成交，創12年新高；加上數據指2022年樓價累跌15%，準買家見樓價喘定，趁農曆新年前加快入市步伐，致 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 難搵食 1交易12代理爭 2023/01/04 難搵食 1交易12代理爭 專家樓論 - 啟德、元朗 新盤供應集中地 2023/01/03 啟德、元朗 新盤供應集中地 專家樓論 - 十年房屋供應 逼近50萬伙 2023/01/03 十年房屋供應 逼近50萬伙 專家樓論 - 私宅供應需達標 賣地收益大落後 2022/12/31 私宅供應需達標 賣地收益大落後 專家樓論 - 租金回報 重回3厘以上 2022/12/30 租金回報 重回3厘以上 樓價 二手市場 成交 港股 農曆新年 居屋 沙田第一城 CCL 估價 補地價