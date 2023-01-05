中港通關前夕，二手升溫，接連兩個長假期，10大屋苑均錄得理想成績，單是過去3天新年假期錄31宗買賣成交，創12年新高；加上數據指2022年樓價累跌15%，準買家見樓價喘定，趁農曆新年前加快入市步伐，致

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