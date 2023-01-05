共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 財金專欄 2023/01/05 分享： 分享： 共和黨在美國中期選舉慘勝，於眾議院勉強擠下了民主黨，後遺症開始浮現。國會1月3日換屆，新一個會期重選眾院議長，3次投票後，麥卡錫（Kevin McCarthy）仍無法獲足夠票數支持，是百年未見的局面。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國會甫開局即癱瘓 共和黨內鬥方酣 2023/01/04 美國會甫開局即癱瘓 共和黨內鬥方酣 國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/04 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/03 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 國金札記 - 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 2022/12/30 俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 政治 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 美國 特朗普 拜登 佩洛西 停擺