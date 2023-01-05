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共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇

財金專欄 2023/01/05

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共和黨在美國中期選舉慘勝，於眾議院勉強擠下了民主黨，後遺症開始浮現。國會1月3日換屆，新一個會期重選眾院議長，3次投票後，麥卡錫（Kevin McCarthy）仍無法獲足夠票數支持，是百年未見的局面。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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