內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦

內地近期多項對房地產支援的政策出台，內房股亦從低位逐步反彈。市場關注內房股於2023年可否續走強。近日再有消息指內地有更多支持房企措施，外電引述知情人士指，由於房地產仍然處於下行，中國政府計劃加大支持措施，為「大到不能倒」的發展商紓緩流動性壓力。消息利好內房股。

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對於內房股2023年表現，大行建銀國際看好，預期於二、三季會有更令人鼓舞的復甦。

建銀國際預期，2023年主要開發商的合同銷售額將下降20%，其中國有企業銷售額持平，優質民營企業下降15%，陷入困境的民營企業下降30%。該行預期主要開發商的合同銷售在2023年1月及2月將繼續疲軟，因為最近的疫情爆發需要時間解決。

建銀國際預期2023年首、次季銷售復甦更令人鼓舞，因為在疫情後時期被壓抑的需求得到釋放，並且推出了更多支持性政策以提振內地房地產市場和經濟。在2023年第4季，建銀國際預期支持性政策將溫和回歸，基於2022年第4季的基數將非常低。

料內房可進一步重估

該行又預期在內房基本面改善之前進一步重估。自2022年11月以來，內房股股價大幅反彈，反映了支持性政策、重新開放和一定程度的銷售復甦。建銀國際認為即使基本面沒有任何改善，投資者情緒的逆轉也足以重新激活少數民營企業的股權融資活動。

在選股方面，考慮到目前基本面沒有變化以及民營企業的籌資懸而未決，建銀國際偏好綠城 （03900） 、越秀 （00123） 等國企內房，及 （03990） 等類國企內房，給矛跑贏大市評級。

內房2022年銷售額 回落至2017年水平

回顧2022年，根據CRIC行業數據，2022年內地主要開發商的合同銷售額按年下降47%，使合同銷售額回到2017年的水平。主要由於一系列信用事件侵蝕購房者信心；持續的疫情爆發和隨後的控制，削弱了經濟和購買力；以及購房者對房價回落感到失望。

內房2022年銷售目標的完成率僅為61%，使2022年成為過去十年銷售目標實現最差的一年。不少開發商甚至拒絕提供銷售目標，而銷售業績卻遠低於市場本已低的預期。

2022年12月，由於季節性因素，主要開發商的合同銷售額按月增長11%。盡管如此，按年降幅仍為53%，與11月持平，反映出銷售復甦的前景，但需要多長時間。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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