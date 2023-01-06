美儲局新年第一鷹：無人考慮2023年減息（第三版）

香港時間1月5日周四晚上，美國ADP研究院公布的報告顯示，美國12月ADP就業人數增加23.5萬人，遠超普遍預期的15萬人以及前值12.7萬人。12月工人年薪同比增長了7.3 %，較上月薪資增速7.6%回落。

最新「小非農」報告表明，美國就業市場依然強勁，加劇了市場對美聯儲可能會繼續加息的擔憂。

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【第一版刊於1月5日 13：20】

本港時間1月5日凌晨公布的美儲局12月議息會議紀要，提到FOMC與會者中，尚無人考慮在2023年減息，澆滅市場減息預期。廣發証券指出，目前去博弈美聯儲加息結束尚為時過早，目前加息節奏逐步放此後高利率可能是維持而並非由加息急轉至減息。

12月議息會議紀要有三點關鍵信息：

一是美聯儲官員仍然將以「數據依賴」的方式來決定未來會議中加息的幅度； 二是FOMC與會者中，尚無人考慮在2023年降息，又認為需要在通脹確定性回落之前維持限制性貨幣政策； 三是擔心市場太樂觀，如果市場對美聯儲2023年維持高利率的決心有所低估，導致金融環境「不合意地」趨鬆，會削減美聯儲控制通脹的有效性。

現階段，期貨市場隱含聯邦基金利率終端依然在4.75厘至5厘，並且在2023年下半年有約0.45厘的降息。廣發証券維持2月議息會議中加息0.25厘的觀點，認為現階段金融條件的放鬆為之過早，在美聯儲還未看到通脹確定性回落至目標水平之前開始交易寬鬆，導致金融環境不必要地放鬆可能會削減美聯儲緊縮對需求端的壓制，導緻美聯儲可能不得不持續緊縮，直到市場相信其控制通脹的決心。

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儲局未確認通脹回落

12月紀要顯示，FOMC與會者認為，雖然2022年10月和11月通脹數據有所回落，但通脹仍然過高，就業市場仍然非常緊張，與會者強調需要看到更多數據來證明通脹確定性回落。時，但就業市場仍然過於緊張，工資增速維持高位，支撐核心服務通脹（除住房），因此，需要推動就業市場供需進一步平衡來降低薪資壓力。

FOMC與會者強調需要同時平衡兩種風險，即加息不夠導致高通脹延續以及加息過多導致貨幣緊縮的滯後效應對經濟產生不必要的衝擊，因此對未來加息幅度保持一定靈活性。

紀要公佈當天還公佈了美國職位空缺和勞工流動率調查（JOLTS），JOLTS數據顯示勞動力需求邊際轉弱，但供需缺口仍維持高位。 11月美國職位空缺小幅回落5.4萬人至1,046萬人，導致勞動力供需缺口從445萬人小幅收窄至444萬人，職位空缺與失業人口比率仍維持在1.7倍。

2023年1月6日及12日將分別公佈美國12月非農以及通脹數據，其對2月FOMC議息會議加息決定將有重要意義。

市場低估貨幣緊縮的持續時間

廣發証券認為，市場對貨幣緊縮持續的時間可能存在低估......

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