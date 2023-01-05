1月金股解構 啤酒股龍頭獲四大行看好（附目標價）

上一篇文章
港股1月可延續升 主攻消費修復（附十大推薦股）
踏入2023年，多間大行推出金股名單，除了美團 （03690） 、騰訊 （00700） 等老牌企業備受青睞外，處於發展紅利期的啤酒版塊亦被看高一綫，投資者可留意華潤啤酒 （00291） 、百威亞太 （01876） 、青島啤酒 （00168） 。
華潤啤酒 （00291） 獲4間大行列入2023年1月首選股，分別是建銀國際、高盛、瑞銀、大華繼顯。詳見：3隻最多大行推薦金股【下一頁】
民生証券指出，現時啤酒行業處於處於發展紅利期，其中有三大原因：
專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁】
回顧2022年，上半年華東等地受疫情影響啤酒產量大幅下滑，但隨着天氣變暖啤酒消費量快速回暖，預計全年行業總量基本持平。至於高端化產品更是一片利好，各家啤酒企業的高端產品均實現逆勢增長。
報告來源：民生証券
編輯：陳文政
★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！
計劃詳情
撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 券商有路捉