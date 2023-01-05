1月金股解構 啤酒股龍頭獲四大行看好（附目標價）

踏入2023年，多間大行推出金股名單，除了美團 （03690） 、騰訊 （00700） 等老牌企業備受青睞外，處於發展紅利期的啤酒版塊亦被看高一綫，投資者可留意華潤啤酒 （00291） 、百威亞太 （01876） 、青島啤酒 （00168） 。

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華潤啤酒 （00291） 獲4間大行列入2023年1月首選股，分別是建銀國際、高盛、瑞銀、大華繼顯。詳見：3隻最多大行推薦金股【下一頁】

民生証券指出，現時啤酒行業處於處於發展紅利期，其中有三大原因：

高端產品提價空間大

啤酒行業步入寡頭壟斷格局，極為穩定

成本今年可控，噸價提升將是長期趨勢

專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁】

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回顧2022年，上半年華東等地受疫情影響啤酒產量大幅下滑，但隨着天氣變暖啤酒消費量快速回暖，預計全年行業總量基本持平。至於高端化產品更是一片利好，各家啤酒企業的高端產品均實現逆勢增長。

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報告來源：民生証券

編輯：陳文政

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