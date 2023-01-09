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復常提速 圖看A股潛力 點止睇PE

研究報告 00:06 2023/01/09

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中港恢復通關，尤其是中國自2022年11月底露出復常苗頭，A股也隨復甦憧憬升温而回升。建銀國際日前報告直言，伴隨着內地防疫政策由「動態清零」轉向「優化防疫」，內地2023年會以經濟增長為優先，並相信A股準備復甦，以及看好券商股，而其首選中信証券 （06030） 也自2022年11月沿上升軌反覆向上。

    點擊圖片放大
    +2

瑞信邵志銘：港股迎復甦 吼4大板塊下一頁

某地的股市與當地經濟關係密切，惟因投資者受市場氣氛影響而令股市較經濟有溢價或折讓。被稱為「德國股神」的科斯托蘭尼更曾以「老人與狗」的故事來解釋經濟（老人）與股市（小狗）的關係，並指小狗有時跑在老人面前，有時跑在老人後面，但無論小狗走得多遠，只要主人持續前行，小狗總會回到老人身邊。

A股市值佔GDP百分比約處歷年平均減一個SD

所以，看股市估值，除了看PE（市盈率）之外，其實也可以從股市市值與GDP作比較。A股隨着近期的回升，市值也止跌回升（點擊圖片放大），但不論是A股、H股、紅籌股等中國相關股，佔中國GDP的百分比仍處於歷年平水平減1個標準差（Standard Deviation，下稱「SD」）的偏低水平（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

所以，從上圖粗略來看，股市市值佔GDP百分比單是追回歷年平均水平，已有約......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

至於建銀國際的券商股首選中信証券 （06030） ，分析詳見：【下一頁

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：施羅德盧偉良：盤點中資股5個潛力板塊（第二版）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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