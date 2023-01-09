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復常提速 圖看A股潛力 點止睇PE（第二版）

研究報告 16:05 2023/01/09

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本文第一版提及，縱使A股近期回升，但是建銀國際從A股市值佔GDP、資本形成率等圖表顯示，A股氣氛仍遠未達熾熱狀態，而且估值修復空間仍多，並因此看好券商板塊。

不過，隨着國內外形勢變化，加上行業積極轉型擺脫佣金割價競爭環境，建銀國際預期，券商板塊利潤來源由2022年起，主要由利息收入（即透過持有定息工具的利息收入、為客戶提及孖展服務的利息收入等）、投資收益及其他新興業務發展等（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

建銀國際更進一步估算，在其監察的主要券商股之中，以其首選股中信証券 （06030） 在2022至2024年的盈利年均複合增長率（CAGR）表現最佳（點擊圖片放大），並且遠勝同業，估值較同業有溢價也屬合理。

更多關於中信証券分析詳見：【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於1月9日 00：06】

中港恢復通關，尤其是中國自2022年11月底露出復常苗頭，A股也隨復甦憧憬升温而回升。建銀國際日前報告直言，伴隨着內地防疫政策由「動態清零」轉向「優化防疫」，內地2023年會以經濟增長為優先，並相信A股準備復甦，以及看好券商股，而其首選中信証券 （06030） 也自2022年11月沿上升軌反覆向上。

    點擊圖片放大
    +2

瑞信邵志銘：港股迎復甦 吼4大板塊下一頁

某地的股市與當地經濟關係密切，惟因投資者受市場氣氛影響而令股市較經濟有溢價或折讓。被稱為「德國股神」的科斯托蘭尼更曾以「老人與狗」的故事來解釋經濟（老人）與股市（小狗）的關係，並指小狗有時跑在老人面前，有時跑在老人後面，但無論小狗走得多遠，只要主人持續前行，小狗總會回到老人身邊。

A股市值佔GDP百分比約處歷年平均減一個SD

所以，看股市估值，除了看PE（市盈率）之外，其實也可以從股市市值與GDP作比較。A股隨着近期的回升，市值也止跌回升（點擊圖片放大），但不論是A股、H股、紅籌股等中國相關股，佔中國GDP的百分比仍處於歷年平水平減1個標準差（Standard Deviation，下稱「SD」）的偏低水平（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +2

所以，從上圖粗略來看，股市市值佔GDP百分比單是追回歷年平均水平，已有約......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

至於建銀國際的券商股首選中信証券 （06030） ，分析詳見：【下一頁

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：施羅德盧偉良：盤點中資股5個潛力板塊（第二版）

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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