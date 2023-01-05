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人行設立首套房貸款利率調整機制 價弱城市可減按揭息

研究報告 19:50 2023/01/05

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1月5日

【19:30】近日，人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。自2022年第四季度起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，對當地新建商品住宅銷售價格變化情況進行動態評估。

...

欄名 : 內房股追蹤

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