人行設立首套房貸款利率調整機制 價弱城市可減按揭息 研究報告 19:50 2023/01/05 分享： 分享： 1月5日【19:30】近日，人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。自2022年第四季度起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，對當地新建商品住宅銷售價格變化情況進行動態評估。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 內房股追蹤 相關文章 內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜 今日 內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜 內地復甦關鍵：樓市增長 2023/01/04 內地復甦關鍵：樓市增長 內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦 今日 內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦 你可能感興趣 內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜 今日 16:23 內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜 內地復甦關鍵：樓市增長 00:01 2023/01/04 內地復甦關鍵：樓市增長 內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦 今日 19:03 內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦 最新專欄文章 【內房股追蹤】終於全國減辣！ 首套房貸款利率降息20個基點 2022/05/15 【內房股追蹤】終於全國減辣！ 首套房貸款利率降息20個基點 【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：六大行同步下調廣州房貸利率 專家：還有下調空間） 2022/02/22 【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：六大行同步下調廣州房貸利率 專家：還有下調空間） 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：花旗料內房2021年純利倒退兩成） 2022/01/27 【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：花旗料內房2021年純利倒退兩成） 內地物業 經濟數據表現 經濟 加息 發展商 萬科企業（02202） 個股分析 宏觀分析 市場動向 大行報告