證券時報：優質房企有望平穩發展（持續更新）

1月6日

【12：30】彭博引述消息報道，中國金融監管部門計劃階段性放寬內房的「三條紅綫」考核，試點過渡期「死綫」由今年中延長至少6個月，並放寬負債增速上限，意味房企將會有更多時間化解債務風險。

此外，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三綫四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。有關方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。

【11：00】據《央視新聞》報道，國家住房和城鄉建設部部長倪虹表示，住房城鄉建設工作要實現質的有效提升和量的合理增長，必須要在精準上下功夫。因城施策、精準施策，提振市場信心。對於購買第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率該降的都要降下來。



倪虹稱對於購買第二套住房的，要合理支持。以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。對於購買三套以上住房的，原則上不支持，就是不給投機炒房者重新入市留有空間。同時，增加保障性租賃住房的供給和長租房市場的建設，讓新市民、青年人能夠更好地安居。

1月5日

【19：30】近日，人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。自2022年第四季度起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，對當地新建商品住宅銷售價格變化情況進行動態評估。

新建商品住宅銷售價格按年和按季連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。對於採取階段性下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限的城市，如果後續評估期內新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均上漲，應自下一個季度起，恢復執行全國統一的首套住房商業性個人住房貸款利率下限。

住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鉤、動態調整，有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。

【18：30】萬科企業 （02202） ：2022年12月份本公司實現合同銷售面積286.9萬平方米，合同銷售金額人民幣397.6億元，按年跌37.4%；2022年1月至12月份本公司累計實現合同銷售面積2,630.0萬平方米，合同銷售金額人民幣4,169.7億元，按年跌33.5%。

【12：00】建銀國際預期，2023年主要開發商的合同銷售額將下降20%，其中國有企業銷售額持平，優質民營企業下降15%，陷入困境的民營企業下降30%。該行預期主要開發商的合同銷售在2023年1月及2月將繼續疲軟，因為最近的疫情爆發需要時間解決。

建銀國際預期2023年首、次季銷售復甦更令人鼓舞，因為在疫情後時期被壓抑的需求得到釋放，並且推出了更多支持性政策以提振內地房地產市場和經濟。在2023年第4季，建銀國際預期支持性政策將溫和回歸，基於2022年第4季的基數將非常低。

詳見：內房前瞻 建銀國際：二三季會有強勁復甦

1月4日

【12：00】中指院最新數據顯示，2022年 TOP100房企權益銷售額為53,602.7億元（人民幣，下同），按年下降42.9%；權益銷售面積為33,723.1萬平方米，按年下降48.1%，市場份額約39.3%，較上年下降12.3個百分點。

2022年，TOP100企業拿地總額12,975億元，按年下降48.9%，全年整體拿地低迷。 TOP100門檻值為48億元，較上年同期下降24億元，TOP100企業招拍掛權益拿地總額佔全國300城土地出讓金的比例為35.3%。

詳見：內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜

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【08：00】展望2023年，花旗估計，第一季度內地樓市仍受制於新型冠狀病毒感染疫情向上、農曆新年長假期及消費者信心未完全恢復，物業銷情料未能轉佳；但踏入2023年4月份後，隨着低基數效應（Low Base Effect）釋放，內地商品房銷售額有望恢復正增長。

全年計，花旗估計，內房行業銷售額跌幅約兩成，因為2022年首10個月，內地發展商買地規模以總樓面面積價值計算，按年大跌64%，意味就算內地住屋需求恢復，供應的收縮也會制約樓市復甦；而且在樓價尚未回升之際，投資性需求也會保持疲弱。

詳見：內地復甦關鍵：樓市增長

記者：陳煒傑

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