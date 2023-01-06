飛鶴可翻身 上望9.5元 財金專欄 2023/01/06 分享： 分享： 中國飛鶴（06186）自2021年經過兩年深度調整後，2023年有望升穿50周綫7.3元翻身，反彈目標9.5元，止蝕6元。 技術分析：RSI升穿50 該股昨收報7.06元，升1.9%，全日總成交額2.02 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 中升頭肩底 目標價52元 2023/01/05 中升頭肩底 目標價52元 穩守100天綫 東方電氣回升 2023/01/04 穩守100天綫 東方電氣回升 恒指守18300 初步目標22500 2022/12/31 恒指守18300 初步目標22500 領展處上升通道 先看60元 2022/12/30 領展處上升通道 先看60元 中行頭肩底目標3元 2022/12/29 中行頭肩底目標3元 疫情 銷售 防疫措施 技術分析 中國市場 領展房產基金（00823） 騰訊控股（00700） 中銀香港（02388） 中國飛鶴（06186） 京東集團—SW（09618）