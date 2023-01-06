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飛鶴可翻身 上望9.5元

財金專欄 2023/01/06

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中國飛鶴（06186）自2021年經過兩年深度調整後，2023年有望升穿50周綫7.3元翻身，反彈目標9.5元，止蝕6元。

技術分析：RSI升穿50

該股昨收報7.06元，升1.9%，全日總成交額2.02

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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