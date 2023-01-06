洛鉬估值吸引 股價可追落後

港股昨日再裂口上升，恒指逼近短期目標21500點，但指數三日升超過1,200點，小心短期要回氣，中期目標22500點不變。若然大市回氣，低殘股確實有追落後機會，洛陽鉬業（03993）股價較高位腰斬，但

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