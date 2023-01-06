洛鉬估值吸引 股價可追落後 財金專欄 2023/01/06 分享： 分享： 港股昨日再裂口上升，恒指逼近短期目標21500點，但指數三日升超過1,200點，小心短期要回氣，中期目標22500點不變。若然大市回氣，低殘股確實有追落後機會，洛陽鉬業（03993）股價較高位腰斬，但 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 2023/01/05 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 中字股實力談 - 中國加快基建 聯塑恢復增長 2023/01/05 中國加快基建 聯塑恢復增長 中字股實力談 - 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 2023/01/04 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 中字股實力談 - 政策已傾斜 中藥將復甦 2023/01/04 政策已傾斜 中藥將復甦 中字股實力談 - 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 2023/01/03 港股2023開紅門 恒指挑戰牛熊綫（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 恒生指數 洛陽鉬業（03993） 寧德時代（深：300750） 新能源 人民幣