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洛鉬估值吸引 股價可追落後

財金專欄 2023/01/06

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港股昨日再裂口上升，恒指逼近短期目標21500點，但指數三日升超過1,200點，小心短期要回氣，中期目標22500點不變。若然大市回氣，低殘股確實有追落後機會，洛陽鉬業（03993）股價較高位腰斬，但

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 恒生指數 洛陽鉬業（03993） 寧德時代（深：300750） 新能源 人民幣

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