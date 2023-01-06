法貿行：內房科企具周期性機會

中國重新開放，加上經濟壓力促使中國政府放鬆對地產和互聯網平台的監管，為相關行業帶來周期性的機會。不過，結構性政策方向沒有重大變化下，過去行業的寬鬆環境可能一去不復返。

時隔三年，中國內地終於將要重新開放

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