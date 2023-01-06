法貿行：內房科企具周期性機會 財金專欄 2023/01/06 分享： 分享： 中國重新開放，加上經濟壓力促使中國政府放鬆對地產和互聯網平台的監管，為相關行業帶來周期性的機會。不過，結構性政策方向沒有重大變化下，過去行業的寬鬆環境可能一去不復返。 時隔三年，中國內地終於將要重新開放 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 艾西亞（Alicia garcía-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：全球經濟步向衰退 2023/01/05 陶冬：全球經濟步向衰退 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 2023/01/04 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 2022/12/30 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 2022/12/29 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 2022/12/28 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 中國 經濟 人民幣 GDP 防疫措施 電動車 航空業 中國恒大（03333） 美元