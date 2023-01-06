通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 財金專欄 2023/01/06 分享： 分享： 兩地通關，各方起初以為港府會用小步走的策略，保險地逐步推進，怎料，政府一開始就大步走，往內地名額每日6萬人，比議員原先預計還多。官場中人指，透過機場和船返回內地，有需要時還可再加班，令實際可過關人數更 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 2023/01/05 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 2023/01/04 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 2023/01/03 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 有政戲 - 黃元山掌特首政策組 料下周公布 2022/12/22 黃元山掌特首政策組 料下周公布 有政戲 - 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 2022/12/21 特首述職通關燃期望 傳成都「2+3」 政治 香港 卓永興 疫情