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通關名額有驚喜 揭港府大步走思路

財金專欄 2023/01/06

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兩地通關，各方起初以為港府會用小步走的策略，保險地逐步推進，怎料，政府一開始就大步走，往內地名額每日6萬人，比議員原先預計還多。官場中人指，透過機場和船返回內地，有需要時還可再加班，令實際可過關人數更

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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